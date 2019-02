Daftar Nominasi Grammy Award 2019, Hastag BTSinAmerica Trending Topic di Twitter 2 Hari Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gelaran Grammy Awards ke-61 akan diselenggarakan di Staples Center, Los Angeles pada 10 Februari 2019.

Adapun penyanyi dan penulis lagu Alicia Keys didaulat sebagai host dalam ajang penghargaan musik terbesar di Amerika ini.

Penghargaan ini telah mengumpulkan data dari beberapa kategori yang berlangsung dari 1 Oktober 2017 hingga 30 September 2018.

Rekaman yang memenuhi syarat harus diserahkan ke Recording Academy selama musim panas 2018.

Pada Grammy Awards tahun ini, rapper Kendrick Lamar memimpin dengan delapan nominasi, diikuti Drake dengan tujuh nominasi.

Brandi Carlile menjadi musisi wanita yang paling banyak mendapat nominasi dengan delapan kategori.

Berikut adalah daftar lengkap kategori dan nominasi Grammy Awards 2019:

Grammy 2019 (Ginger Generation)

Album of the Year

Cardi B, "Invasion of Privacy"

Brandi Carlile, "By The Way, I Forgive You"