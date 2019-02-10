Liga Inggris

VIDEO LIVE STREAMING Man City Vs Chelsea Minggu 10 Februari 2019 Live RCTI Mulai Pukul 22.30 WIB

Tak hanya lewat live RCTI, video live streaming Man City vs Chelsea dapat disaksikan melalui situs RCTI dan Metube.id.

VIDEO LIVE STREAMING Man City Vs Chelsea Minggu 10 Februari 2019 Live RCTI Mulai Pukul 22.30 WIB
tribunlampung.co.id/dodi kurniawan
Video live streaming Man City Vs Chelsea Minggu 10 Februari 2019 mulai pukul 22.30 WIB. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siaran langsung atau live RCTI Manchester City vs Chelsea menjadi laga big match Liga Inggris Pekan ke-26 pada Minggu, 10 Februari 2019.

Tak hanya lewat live RCTI, video live streaming Man City vs Chelsea dapat disaksikan melalui situs RCTI dan Metube.id.

Tiga tautan atau link video live streaming Man City vs Chelsea dapat dilihat pada akhir artikel ini.

Tayangan live RCTI Manchester City vs Chelsea bakal berlangsung mulai pukul 22.30 WIB.

Pada klasemen Liga Inggris, Manchester City berhasil kembali merebut posisi puncak sementara.

Manchester City mengumpulkan total 62 poin dari 26 pertandingan.

 LIVE STREAMING RCTI Man City Vs Chelsea Minggu 10 Februari 2019 Live RCTI Mulai Pukul 22.30 WIB

Bersama Everton, Man City menjadi klub yang telah bertanding sebanyak 26 pertandingan.

Sementara, 18 klub lain di Premier League 2018/2019 baru bertanding sebanyak 25 pertandingan.

Di bawah Man City dalam klasemen Liga Inggris, Liverpool masih mengintai untuk kembali meraih posisi puncak.

Serupa Manchester City, Liverpool memiliki perolehan 62 poin.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
video live streaming Man City vs Chelsea
Manchester City vs Chelsea
live RCTI
Berita Terkait :#Liga Inggris
Penulis: Ridwan Hardiansyah
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan