Liga Inggris
VIDEO LIVE STREAMING Man City Vs Chelsea Minggu 10 Februari 2019 Live RCTI Mulai Pukul 22.30 WIB
Tak hanya lewat live RCTI, video live streaming Man City vs Chelsea dapat disaksikan melalui situs RCTI dan Metube.id.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siaran langsung atau live RCTI Manchester City vs Chelsea menjadi laga big match Liga Inggris Pekan ke-26 pada Minggu, 10 Februari 2019.
Tak hanya lewat live RCTI, video live streaming Man City vs Chelsea dapat disaksikan melalui situs RCTI dan Metube.id.
Tiga tautan atau link video live streaming Man City vs Chelsea dapat dilihat pada akhir artikel ini.
Tayangan live RCTI Manchester City vs Chelsea bakal berlangsung mulai pukul 22.30 WIB.
Pada klasemen Liga Inggris, Manchester City berhasil kembali merebut posisi puncak sementara.
Manchester City mengumpulkan total 62 poin dari 26 pertandingan.
• LIVE STREAMING RCTI Man City Vs Chelsea Minggu 10 Februari 2019 Live RCTI Mulai Pukul 22.30 WIB
Bersama Everton, Man City menjadi klub yang telah bertanding sebanyak 26 pertandingan.
Sementara, 18 klub lain di Premier League 2018/2019 baru bertanding sebanyak 25 pertandingan.
Di bawah Man City dalam klasemen Liga Inggris, Liverpool masih mengintai untuk kembali meraih posisi puncak.
Serupa Manchester City, Liverpool memiliki perolehan 62 poin.
-
LIVE RCTI Man City Vs Chelsea Minggu 10 Februari 2019 Live Streaming Mulai Pukul 22.30 WIB
-
3 LINK LIVE STREAMING Manchester City Vs Chelsea Minggu 10 Februari 2019 Live RCTI Pukul 22.30 WIB
-
LIVE STREAMING RCTI Man City Vs Chelsea Minggu 10 Februari 2019 Live RCTI Mulai Pukul 22.30 WIB
-
Solskjaer Pantang Menyerah, Manchester United Bidik Juara Liga Inggris Musim Ini
-
Live Score Hasil Fulham Vs Manchester United Liga Inggris Malam Ini, Klik Tautannya di Sini