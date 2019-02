Chord atau Kunci Gitar Lagu Selow Wahyu yang Paling Mudah Dimainkan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kunci Gitar Selow dari Wahyu yang paling mudah dimainkan.

Lagu Selow juga bisa langsung didownload dengan menggunakan beragam aplikasi.

Lagu 'Selow' - Wahyu menceritakan soal kisah asmara yang dibawa santai saja.

Lagu 'Selow' ini dibawakan dalam irama reggae dan dikombinasikan dengan gaya rap di tengahnya.

Dengan irama musik yang enak dan chord yang senderhana, banyak penyanyi yang meng-cover lagu ini.

Bahkan, pedangdut Via Vallen pun tak ketinggalan me-recycle lagu 'Selow' ini.

Ingin meng-cover juga? Berikut chord mudahnya :

Intro : C. . E. . Am. . G. .



C E

....Sudah Biasa

Am

Diriku Ditinggalkan

Dm

Diacuhkan dan dicampakan

G

Oleh orang yang kucinta



C E

Menyakitkan

Am

Tapi tak kurasakan

Dm

Kupasrahkan semua pada tuhan

G F

Yang telah mengatur semua

G C Am

Jalanku dan juga jodohku

Dm G

Dimana pun Kapan pun itu...



Reff :



C

Karna ku selow sungguh selow

E

Sangat selow Tetap selow

Am

Santai santai

Dm G

Jodoh gak bakal kemana



C

Karna ku selow sungguh selow

E

Sangat selow tetap selow

Am

Santai santai

Dm G (C)

Kuyakin tuhan berikan gacoan



C

Memang Sakit Hidup tanpa Cinta

E

Ku lelaki emang inginkan wanita

G Am

Dan karna hatiku sedang makan derita

C

Ku butuh seseorang sebagai p3k





C E Am

Bila Nanti sudah aku dapatkan

Dm

Seseorang paling sempurna

G C

Pasti akan selalu ku jaga



C E Am

Karna tuhan telah menitipkan

Dm

Seseorang paling terbaik

G F G

Bersama sama arungi jalanku

C Am

Dan Juga jodohku

Dm G

Dimana pun Kapanpun itu.....



Reff :



C

Karnaku selow sungguh selow

E

Sangat selow tetap selow

Am

Santai santai

Dm G

Jodoh gak akan kemana



C

Karna ku selow sungguh selow

E

Sangat selow tetap selow

Am

Santai santai

Dm G C

Kuyakin tuhan berikan gacoan



C

Karnaku selow cinta masa bodoh

E

Biarku sendiri tapi ku memang macam lambo

Am C

Ku tak buru buru untuk soal jodoh

F

Ku butuh manis hubungan bukan asam kaya manggo, Takan lari gunung kukejar

E

Kalau udah jodoh tak

kan kabur kau ku lamar





Reff:



C

Karna ku selow sungguh selow

E

Sangat selow tetap selow

Am

Santai santai

Dm G

Jodoh gak akan kemana



C

Karna ku selow sungguh selow

E

Sangat selow tetap selow

Am

Santai santai

Dm G

Kuyakin tuhan berikan ..



C

Karna ku selow sungguh selow

E

Sangat selow Tetap selow

Am

Santai santai

Dm G C E

Kuyakin tuhan berikan Gacoan...

Download Lagu Selow

Berikut cara mendownload lagu Via Vallen via Situs Spotify

Namun yang perlu diingat adalah, mendownload lagu-lagu dari situs ilegal merupakan pelanggaran hak cipta.

Karena itu sebaiknya gunakan situs resmi.

Ini juga sebagai bentuk penghargaan bagi para penyanyi dan pencipta lagu.

Diantaranya adalah situs resmi Spotify.