Modus Ajak Ngobrol, Pelaku Curanmor Gasak Motor di Parkiran Rumah Saat Korban Lengah

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BARADATU - Anggota olsek Baradatu mengamankan pelaku tindak pidana curat (pencurian dengan pemberatan) inisial pelaku EP (35) warga Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan saat di Rumahnya, Sabtu (09/02/19).

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kapolsek Baradatu Kompol Sarial Efendi menerangkan penangkapanan pelaku EP merupakan hasil pengembangan dari pelaku HR (27) warga Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang lebih dulu ditangkap pada pada hari Minggu (27/01/2019) sekira pukul.16.00 WIB, di Kampung Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Sementara kedua pelaku HR dan EP melakukan curat sepeda motor Yamaha Byson warna Hitam, No. Pol : B 3285 EFD milik sugeng (19) warga Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan pada Kamis (17/01/2019), sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. EP (Pelaku) di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupetan Way Kanan.

Modus pelaku mengajak korban mengobrol, ketika lengah, rekan pelaku membawa sepeda motor yang diparkirkan di samping halaman rumah EP.

Hilangnya motor tersebut diketahui korban saat hendak memindahkan kendaraan ke teras rumah, ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi.

"Korban langsung melaporkannya ke Polsek Baradatu," katanya, Senin 11 Februari 2019.

Kronologis penangkapan tersangka pada hari Jumat (08/02/2019) sekira pukul 07.00 WIB anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku sedang berada di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, kemudian anggota Polsek Baradatu yang di pimpin Panit 1 Reskrim langsung menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

Atas perbuatanya pelaku dapat diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara,” Imbuh Kapolsek Baradatu.