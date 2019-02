Jadwal Persija Jakarta dan PSM Makassar pada Piala AFC 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Indonesia dipastikan mengirimkan dua wakil ke Piala AFC 2019 setelah Persija Jakarta gugur di kualifikasi Liga Champions Asia 2019.

Mimpi Persija Jakarta untuk tampil di babak utama Liga Champions Asia 2019 harus terkubur setelah takluk dari wakil Australia Newcastle Jets pada babak pre-eliminary 2.

Persija kalah dari Newcastle Jets dengan skor 1-3 di Stadion McDonald Jones, Australia, Selasa (12/2/2019) sore waktu setempat.

Dengan kekalahan ini, Persija harus menyusul PSM Makassaruntuk menjadi wakil Indonesia dalam Piala AFC 2019.

• Halaman Sekolah Tergenang Air, Siswa SD Telanjang Kaki Ikut Upacara

Persija Jakarta tergabung ke dalam Grup G bersama Becamex Binh Duong (Vietnam), Ceres Negros (Filipina), dan Shan United (Myanmar).

Sementara PSM tergabung di Grup H bersama Home United(Singapura), Lao Toyota (Laos), serta Kaya-Iloilo (Filipina).

Fase grup kompetisi klub sekunder level Asia itu dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 25 Februari 2019.

Seperti biasanya, fase grup Piala AFC 2019 akan digelar dalam dua putaran dan selesai pada tanggal 15 Mei 2019.

• ASDP Bakal Operasikan Hotel di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni

Berikut ini adalah jadwal Persija Jakarta dan PSM Makassarpada Piala AFC 2019:

Grup G:

Putaran Pertama

Persija Jakarta Vs Becamex Binh Duong (26/2/2019)

Shan United Vs Persija Jakarta (12/3/2019)

Ceres Negros Vs Persija Jakarta (3/4/2019)

Putaran Kedua

Persija Jakarta Vs Ceres Negros (16/4/2019)

Becamex Binh Duong Vs Persija Jakarta (1/5/2019)

Persija Jakarta Vs Shan United (15/5/2019)

• Nekat Mancing Ikan Di sini Denda Rp 6 Juta

Grup H:

Putaran Pertama

Home United Vs PSM Makassar (27/2/2019)

PSM Makassar Vs Lao Toyota (13/3/2019)

PSM Makassar Vs Kaya Iloilo FC (2/4/2019)

Putaran Kedua

Kaya Iloilo FC Vs PSM Makassar (17/4/2019)

PSM Makassar Vs Home United (30/4/2019)

Lao Toyota Vs PSM Makassar (14/5/2019)