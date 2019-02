Promo Burger King Februari 2019, Beli Dua Potong Ayam atau Burger Cuma Rp 20 Ribu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo Burger King Februari 2019. Burger King kembali menggelar promo di bulan Februari ini, yakni 2 for 20 ribu.

Promo Burger King 2 cuma 20 ribu ini berlaku untuk menu dua ayam goreng, dua Beef Burger atau dua King Chicken Fillet.

Konsumen tinggal pilih satu diantara tiga menu yang ditawarkan tersebut.

Cukup membayar Rp 20 ribu, konsumen bisa mendapat dua potong ayam goreng atau dua burger.

Sebelum meluncur ke outlet Burger King terdekat di Kotamu, ada baiknya kamu simak syarat dan ketentuan yang dilansir akun Instagram @burgerking.id berikut ini:

1. Promo berlaku sampai 28 Februari.

2. Berlaku untuk dine-in, take away, drive-thru, delivery via call center (1500025) atau bkdelivery.co.id.

3. Gratis ongkos kirim minimum transaksi Rp 50.000.

4. Berlaku di semua store Burger King kecuali Bandara Soekarno Hatta T3.

5. Harga belum termasuk PB1 10% dan ongkos kirim.

Buruan ke Burger King atau delivery order sekarang juga.