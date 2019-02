Jadwal Bola Live Streaming Liga Champions Ajax vs Real Madrid Kamis 14 Februari 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal bola Liga Champions babak 16 besar Kamis 14 Fabruari 2019 pukul 03.00WIB menyajikan laga besar antara Ajax vs Real Madrid. Pertandingan digelar di Amsterdam Arena.

Siaran langsung Liga Champions leg 1 babak 16 besar bisa disaksikan melalui siaran langsung RCT atau link live streaming.

Live streaming Ajax vs Real Madrid dapat ditonton di link berikut:

LINK LIVE STREAMING AJAX VS REAL MADRID

Liga Champions leg 1 babak 16 besar akan menyajikan empat pertandingan besar selama dua hari.

Laga pembuka Rabu dini hari untuk babak 16 besar leg pertama ini adalah Manchester United Vs PSG dan FC Porto vs AS Roma.



Di luar dugaan, rekor Manchester United yang tercatat tak terkalahkan sebanyak 9 pertandingan pun harus terhenti.



PSG mempermalukan tuan rumah dengan menyarangkan dua gol ke gawang David De Gea.



Sementara, pada laga FC Porto vs AS Roma, Iker cs harus tertunduk lesu kandang tuan rumah.



Porto tumbang dari AS Roma dengan skor tipis 2-1.