Bingung Cari Lipstik untuk Ombre? Bisa Cek Tempat-tempat Berikut

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDARLAMPUNG - Kaum hawa yang bingung mencari produk lipstik untuk ombre, beragam pilihan warna lipstik dari berbagai brand tersedia di Mall Chandra Natar, Mall Boemi Kedaton (MBK) hingga Pusat Perbelanjaan Simpur Center, maupun rekomendasi make up artist Lampung.

Beauty Advisor (BA) Pixy Mall Chandra Natar Mieke Dwi Ayunindya mengatakan, banyak pilihan warna lipstik Pixy yang cocok untuk ombre.

Tinggal memilih dua warna lipstik berbeda yakni yang cerah dan lebih gelap.

Contohnya menggunakan lipcream Pixy nomor 012 (mild peach) yang dikombinasikan dengan nomor 02 (party red).

Harga sendiri sangat terjangkau, yakni kisaran Rp 44ribu sampai Rp 50ribuan.

BA Wardah di Chandra Natar Dita mengatakan, untuk produk wardah yang best seller diombre yakni nomor 3 (see you latte) dengan nomor 01 (red dicted).

Bisa juga nomor 01 dipadupadankan dsngan nomor 07 (hello ruby) atau nomor 11 (oh so nude). "Harga lipcream matte terjangkau hanya Rp62ribu," jelas Dita.

BA Wardah MBK Sartika mengatakan, harga lipstik Wardah bisa didapatkan kurang dari Rp 100ribuan. Saat ini yang tengah diganderungi adalah lipstik shade kode 03 (see you late) yang diombre dengan lipstik shade kode 06 (feeling red).

Tiara Indah Dari MUA Lampung membeberkan, beragam produk lipstik lokal cukup baik kualitasnya dan bisa jadi pilihan ombre dengan harga yang terjangkau.

Bisa didapatkan di toko kosmetik area Simpur Center atau pusat perbelanjaan lainnya di Bandar Lampung.

Produk yang Tiara rekomendasikan sepertj Makeover kode 16 (pixie), Emina KD 29A, Zoya glossylicious ultra shine lipgloss, dan Wardah 07 (Hello Rubi) matte lip cream.

"Produk lipstik lokal tersebut bisa dibeli dengan harga Rp50ribuan tergantung tempat dan diskon. Atau bisa beli produk luar maupun lokal lewat olshop, yang saya rekomendasikan ada produk lokal Amberli Coco seharga Rp170ribuan. Warnanya sangat bagus untuk diombre dengan beragam pilihan warna lipstik gelap," kata dia.(*)