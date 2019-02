Lirik Lagu Dalla Dalla Milik ITZY, Berikut 5 Fakta Girband Korea ITZY yang Berjuluk Rookie Monster 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Girlband Korea ITZY merilis video klip Dalla Dalla, yang merupakan single pertama mereka.

Jika kamu dengarkan, lirik lagu Dalla Dalla terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Korea dan bahasa Inggris.

Video klip Dalla Dalla diunggah saluran YouTube jypentertainment pada 10 Februari lalu.

Video itu diawali dengan lima gadis cantik berjalan memasuki lift.

Kelima gadis cantik tersebut merupakan para personel ITZY.

Kelimanya adalah Yeji, Chaeryong, Yuna, Ryujin, dan Lia.

Dalam video klip Dalla Dalla, masing-masing gadis itu memasuki lift sambil membawa koper.

Saat pintu lift tertutup, mereka lalu membuka koper masing-masing.

Mereka mengeluarkan pakaian dan hendak berganti baju di dalam lift.

Namun, seorang di antaranya sadar bahwa keberadaan mereka terekam kamera CCTV.

Hingga akhirnya, kelimanya kompak melempar pakaian yang sedang dipegang ke arah kamera.

Setelah intro tersebut, para personel ITZY mulai beraksi.

ITZY merupakan girlband Korea baru JYP Entertainment.

Simak, video klip Dalla Dalla di akhir artikel ini.

Sambil mendengarkan, kamu pun bisa menyanyikan lagu milik ITZY tersebut dengan membaca lirik lagu Dalla Dalla.

Berikut, lirik lagu Dalla Dalla milik ITZY sebagaimana dikutip dari tribunwow.com:

DDA-DDA-LA-DDA-LA-DDA-LA

DDA-DDA-LA-DDA-LA-DDA-LA

People look at me, and they tell me

wemoman bogo naega nallari gattaeyo

So what? shingyeong an sseo I’m sorry

I don’t care, don’t care, really don’t care, because

sarang ttawie mongmaeji ana

sesangen jaeminneun ge deo mana

eonnideuri malhae cheoldeullyeomyeon meoreottae

I’m sorry sorry cheoldeul saenggak eopseoyo Nope

yeppeugiman hago maeryeogeun eomneun

aedeulgwa nan dalla dalla dalla

DDA-DDA-LA DDA-LA DDA-LA