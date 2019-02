Film Terbaru Tayang Maret, Iko Uwais Beradu Akting dengan Aktor Laga Terkenal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Film terbaru yang dibintangi Aktor laga Iko Uwais akan segera tayang pada Maret 2019.

Di film terbarunya ini, Iko Uwais akan beradu akting dengan Tiger Hu Chen.

Film terbaru Iko Uwais itu berjudul Triple Threat.

Dikutip dari Antaranews pada Jumat (15/2/2019), Iko memberikan kabar ini melalui akun Instagramnya dengan mengunggah sebuah trailer dari Triple Threat.

"Triple Threat (2019) In theaters March. #action #martialarts," tulis Iko dalam keterangan videonya, Jumat.

Ini merupakan film internasional terbaru dari Iko.

Di sini, dia bermain bersama Tiger Hu Chen yang sudah tidak asing lagi dengan dunia bela diri.

• Tagar #Uninstallbukalapak Menggema, Gibran Rakabuming Bela CEO Bukalapak Achmad Zaky

Tiger Hu Chen pernah bermain dalam film The Matrix, Charlie Angels, Kill Bill,Man of Tai Chi, House of Fury dan masih banyak lagi.

Selain itu, ada juga Tony Jaa, Scott Adkins, Michael Jai White, Celina Jade, Dominique Vandenberg dan lainnya.

Triple Threat sendiri disutradarai oleh Jesse V Johnson yang pernah menyutradarai The Honorable, Alien Agent, Green Street Hooligans 2, Savage Dog, Accident Man dan The Debt Collector yang tayang di Netflix.

Triple Threat bercerita tentang seorang putri miliader yang bermaksud mengungkap sebuah sindikat kejahatan terbesar.

Namun hal ini malah menjadikannya target dari para pasukan pembunuh profesional.

Tentara bayaran pun akhirnya disewa untuk melindungi putri tersebut. (kompas.com)

Artikel ini telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul "Triple Threat, Film Baru Iko Uwais Tayang Maret 2019"