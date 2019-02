Terungkap Kebiasaan Makan V BTS, Tak Disangka-sangka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Member BTS, V memang memiliki visual yang sangat tampan dan tidak diragukan lagi pesonanya dikalangan penggemar.

Tapi siapa sangka, beberapa kebiasaannya justru sangat berbanding terbalik dengan penampilannya yang bisa membuat wanita jatuh cinta.

Seperti yang baru baru ini diungkapkan oleh Chef Hooni Kim saat mengisi acara We Will Channel You di SBS seperti yang dilansir Tribunbatam melalui soompi.

chef hooni kim (soompi)

Selama pertunjukan, komedian Yang Se Hyung menyebutkan bahwa dia telah mendengar bahwa salah satu restoran Hooni Kim populer di kalangan bintang Korea.

Dia berkomentar, "Saya mendengar bahwa banyak selebriti Korea mencari restoran Anda di New York."

Hooni Kim pun mengkonfirmasi dengan tawa malu-malu bahwa itu benar.

Dia kemudian secara khusus mengemukakan dirinya sangat mengingat saat BTS'>V BTS datang ke restorannya.

"V BTS datang ke restoran saya dengan dua manajernya." ujarnya.

Ia melanjutkan, saat datang ke restorannya, ia sangat terkesan dengan BTS'>V BTS.

Bukan karena ketampanannya, ia justru terkesan dengan cara makan BTS'>V BTS.

Dia telah terkesan oleh selera idola itu yang ternyata sangat rakus.

"V BTS memesan sembilan piring, dan dia menghabiskan semuanya,” kata Hooni Kim, terdengar kagum.