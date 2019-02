Catat Jadwal Film yang Sedang Tayang di Bioskop di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Dua bioskop di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sedang memutar beberapa film box office.

Ada banyak pilihan film menarik dari dalam maupun luar negeri yang sayang untuk dilewatkan pada akhir pekan ini.

Berikut adalah film-film tersebut yang dikutip dari dua bioskop di Lampung

1. Cinema XXI Boemi Kedaton

Bioskop XXI Boemi Kedaton di Mal Boemi Kedaton (Tribunlampung.co.id)

Menurut Manager Cinema XXI Boemi Kedaton, Hasbullah, film yang sedang diputar adalah Alita : Battle Angel, Happy Death Day 2U, Cold Pursuit, Isabelle, The Knight Of Shadows : Between Yin And Yang, dan Calon Bini.

Di Cinema XXI Boemi Kedaton ada 6 studio untuk pemutaran.

Studio 1 dan 2 ada 247 kursi, studio 3 ada 169 kursi, studio 4 ada 144 kursi, lalu studio 5 dan 6 tersedia 106 kursi.

Harga tiket hari Senin-Kamis Rp 40 ribu, Jumat Rp 50 ribu, kemudian Sabtu, Minggu, dan hari libur Rp 60 ribu.

Tiket bisa dibeli langsung, maupun melalui aplikasi M-TIX dan TIX ID.

Jika melalui aplikasi, lakukan transaksi dan booking kursi di aplikasi itu, setelah itu akan mendapatkan barcode.