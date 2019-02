Mahasiswi Unila Anastasya Cindy Grissherin Jadi Peserta terbaik IndonesiaNEXT 2018 Telkomsel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,MALANG - Anastasya Cindy Grissherin'>Mahasiswi Unila Anastasya Cindy Grissherin terpilih menjadi salah satu dari 10 peserta terbaik IndonesiaNEXT 2018 yang dipilih Telkomsel.

Mahasiswi Unila Anastasya Cindy Grissherin terpilih setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang melibatkan lebih dari 17.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Mahasiswi Unila Anastasya Cindy Grissherin dan para pemenang lain berkesempatan mendapatkan short course di perguruan tinggi dan beberapa perusahaan profesional ternama di Tokyo, Jepang.

Kesepuluh pemenang tersebut adalah Anastasya Cindy Grissherin (Universitas Lampung), Andika Deni Prasetya (Universitas Indonesia), Tita Aprilya Marpaung (Institut Teknologi Bandung).

Kemudian Michael Soritua Hasibuan (Institut Teknologi Bandung), Dexan Seganoval Cahyadi (Institut Pertanian Bogor), Ulya Nuzulir Rohmah (Universitas Brawijaya), Muhammad Fahmi Faisal Hikmawan (Universitas Dian Nuswantoro).

Muhammad Yoga Izzani (Universitas Islam Indonesia), Bimo Aji Nugroho (Universitas Brawijaya) dan Vivi Yunika (Universitas Tanjungpura).

Direktur Human Capital Management Telkomsel Irfan A. Tachrir menyampaikan selamat kepada para pemenang yang sudah membuktikan diri menjadi yang terbaik dalam IndonesiaNEXT 2018.

Sesuai dengan tema IndonesiaNEXT `Yes I'M THE NEXT'.

"Kami berharap anak-anak muda Indonesia ini tidak hanya dapat menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya, tapi sebagai generasi penerus juga dapat terus meningkatkan kecakapan dan kompetensinya untuk membawa Indonesia untuk dapat bersaing secara global," jelasnya dalam rilis, Sabtu (16/2).

Para peserta terbaik nasional IndonesiaNEXT sebelumnya telah melalui beberapa seleksi, mulai dari pelatihan dan pengujian kemampuan menggunakan aplikasi presentasi dan desain bersertifikasi, kemampuan berkomunikasi di depan publik, hingga pelatihan soft dan hard skills lainnya.

Babak kualifikasi yang berlangsung pada bulan Mei hingga Desember 2018 di delapan kota tersebut menghasilkan 32 peserta terbaik nasional.

Pada tahap akhir kualifikasi tingkat nasional yang berlangsung pada 10-12 Februari 2019 di Jakarta, para peserta mengikuti serangkaian kegiatan bootcamp yang menguji kemampuan mempresentasikan ide secara menyeluruh di hadapan para juri.

Selain sepuluh peserta terbaik IndonesiaNEXT 2018 yang akan berkunjung ke Tokyo, 22 peserta runner-up IndonesiaNEXT lainnya juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan mengenai dunia profesional di beberapa perusahaan di Singapura.

Salah satu peserta terbaik dari Universitas Lampung, Anastasya Cindy Grissherin mengatakan, program ini menjadi bukti nyata kepedulian Telkomsel kepada mahasiswa sepertinya.

"Program ini merupakan bukti nyata kepedulian Telkomsel kepada kami (mahasiswa) dalam memberikan pengalaman dan perjalanan untuk persiapan menghadapi tantangan global dengan peningkatan kompetensi dan soft skills," ungkap peserta yang menyampaikan ide tentang sistem pembayaran parkir digital yang terintegrasi dengan TCASH ini.