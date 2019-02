Polres Way Kanan Gelar Apel Kesiapan Pemilu

Polres Way Kanan melaksanakan apel pengecekan personel di lapangan Polres Way Kanan, Sabtu (16/2/2019)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan melaksanakan apel pengecekan personel di lapangan Polres Way Kanan, Sabtu (16/2/2019).



Sebanyak 251 personel Polres Way Kanan ikut apel pagi tersebut.

Pada apel itu, dilakukan pengecekan kehadiran, pemeriksaan seragam dinas dan sikap tampang oleh Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro.

Dalam arahanya Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro mengajak seluruh personel Polres Way Kanan untuk meningkatkan disiplin, tunjukan kinerja yang baik, jangan lagi ada yang membuat pelanggaran apapun bentuknya, baik mencoreng pribadi atau mencoreng institusi.

• Bella Luna Dinikahi Pengusaha Lebih Tua 13 Tahun, Dapat Rumah Rp 2 Miliar Saat Ijab Kabul

Andy Siswantoro menyampaikan bahwa kita hidup dalam negara yang penuh keragaman, baik dari budaya, bahasa, seni, suku, bangsa, agama maupun ras.

Untuk hidup damai dan berdampingan dalam negara yang beragam, menurut Andy, dibutuhkan toleransi antara satu sama lain.

"Itulah mengapa sikap toleransi perlu ditanamkan kepada anggota untuk hadir di tengah masyarakat. Jaga komunikasi yang baik dengan semua pihak dan saling mengingatkan guna menjaga situasi yang aman dan kondusif," jelas Andy Siswantoro.

Jika ada permasalahan di wilayah masing-masing, Andy meminta segera dilaporkan setiap perkembangan sekecil apapun yang ada di lapangan.

"Supaya dapat menetralkan situasi. Jangan sampai malah memperuncing situasi," ujarnya.

Andy juga menegasakan seluruh anggota yang terlibat pengamanan pemilu harus netral dalam pileg dan pilpres 2019.