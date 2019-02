Semarak Rangkaian HUT ke 22 Tulangbawang 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID , TULANGBAWANG - Melalui Tulangbawang Short Film Award (TubaSF Award) bekerja sama dengan Pemda Tulang Bawang dalam menyemarakkan rangkaian acara HUT ke 22 Tulang Bawang 2019, adalah ajang pencarian potensi bakat siswa SMA/K se-Lampung, Jemi Ngadino kembali pulang Kampung dan berbuat untuk Kabupaten Tulangbawang.

Titik sasaran kali ini diarahkannya menggali potensi milenial daerah, founder @1000_guru. Meski cukup berkibar namanya di Ibukota, tidak membuat ia lupa daerah kelahirannya. Penawar Rejo kecamatan Banjar Margo kabupaten Tulangbawang.

Adapun agenda Tulangbawang Short Film Award (TubaSF Award) merupakan kegiatan terbaru yang saat ini tergagas dan sedang dilaksanakan, meski berat tantangan yang dilakukan ini, namun tetap optimis Seoptimis jiwanya Jemi Ngadino.

Melihat besanya rasa cinta Kampung halaman, membuat Pemerintah Kabupaten Tulangbawang turut mensuport, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). "Bupati Hj. Winarti sangat mendukung siapapun yang ingin berbuat baik dan berkarya membangun Tulangbawang tercinta," ujar Plt. Kadis Kominfo Tulangbawang Dedy Palwadi.

Sebelumnya, Jemi Ngadino telah banyak membawa berbagai kegiatan untuk tanah kelahirannya seperti membawa @1000_guru untuk traveling and teaching di Tulangbawang, membangun taman bacaan, mendirikan spot WiFi gratis di Kampung, dan masih banyak lagi.

Bahkan dalam rencana kembali kedepan, ia akan membawa @1000_guru kembali ke Kabupaten Tulangbawang, yakni ke Kampung Sungai Burung Kecamatan Dente Teladas atau pula ke Kecamatan Rawapitu.

"Saya pengen berbuat untuk Tulangbawang, untuk anak-anak muda, untuk adik-adik saya bang," ujar Jemi Ngadino ke Plt. Kadis Kominfo Dedy Palwadi beberapa waktu lalu.

Sosok Jemi Ngadiono adalah aset Tulangbawang, sosok pemuda sukses yang tidak lupa asal. Ia selalu berfikir bagaimana cara membantu sesama, bagaimana berbuat untuk sesama.

Ia mengaku bangga bisa bertemu Plt. Kadis Kominfo Dedy Palwadi. "Bang Dedy bilang, apa yang bisa kamu berikan ke saudara mu di Tulangbawang Jim," ucap Jemi ketika berbincang bersama Plt. Kadis Kominfo, yang membuat dirinya kian bersemangat.

Sebab hal ini sangat sejalan dengan pola pikir Jemi Ngadino selama ini, yaitu bagaimana bisa berbuat, bukan bagaimana hanya bisa meminta, dan demikan hal yang sama dipegang teguh jajaran Pemerintah Kabupaten Tulangbawang.

Pada hari ini, Sabtu (16/02/2019), Jemi Ngadino bersama crew TRANS TV menyelenggarakan seminar dan workshop pembuatan film dengan mendatangkan crew MY TRIP MY ADVENTURE (MTMA) TRANS TV yang dilaksanakan di SMAN 1 Banjar Agung.

Crew TRANS TV tersebut, yakni Yessy Yani Agus selaku Produser MTMA The Movie, Nurzukyansah selaku Produser MTMA The Movie dan Dhea Amanda Ashary sebagai pemilih peran MTMA The Movie.