Siapa Sosok Pria Misterius Pamer Kemesraan Bareng Agnez Mo. Cinta juga butuh perjuangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Agnez Mo (32) tiba-tiba saja mengunggah foto sesosok pria misterius.

Sosok pria misterius yang diunggah Agnez Mo melalui instagram berbarengan saat mengucapkan selamat hari kasih sayang untuk para penggemarnya.

Agnez Mo pelantun "Overdose" ini mengucapkannya dengan mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya.

Di foto, Agnez Mo tampak sedang berpelukan dengan sesosok pria misterius yang tak tampak wajahnya.

Foto itu diambil dengan konsep siluet hitam-putih.

Di bawah foto Agnez menuliskan bahwa cinta juga butuh perjuangan.

"Happy Valentine’s day! #AGNEZMO. Love doesn’t just happen. It takes work. A lot of work. Effort. Just as a plant can only grow when u water it CONSISTENTLY (u dont wait to water ur plant til it’s dying ????????)," tulis Agnez seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (16/2/2019).

"Cinta tidak terjadi begitu saja. Itu butuh perjuangan. Banyak perjuangan. Upaya. Sama seperti tanaman yang hanya dapat tumbuh ketika kamu menyiraminya secara KONSISTEN (Anda tidak menunggu untuk menyirami tanaman sampai tanaman itu hampir mati kan ???? )," demikian dalam bahasa Indonesia," tulisnya.

Agnez Mo menambahkan bahwa cinta hanya bisa tumbuh karena terpelihara.