Langka, Harga Rampai Naik Jadi Rp 10 Ribu per Kg

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga sayuran dalam pekan ini cenderung turun karena stok banyak.

Menurut Parti, pedagang di Pasar Gisting, saat ini sebagian besar harga sayuran murah. "Sekarang ini barangnya banyak akhirnya harga juga turun," ujarnya, Minggu (17/1).

Ia mengatakan, selama beberapa pekan ini pasokan sayuran banyak karena masa panen untuk semua jenis sayuran. Sedangkan pembelian termasuk normal sehingga stok barang di pasaran tidak terlalu banyak berkurang.

Meski begitu, Parti mengaku tetap ada sayuran yang stoknya kosong, yaitu rampai. Jenis itu sudah habis masa panen dan pembelian juga tinggi. Sehingga harganya juga lumayan tinggi Rp 10.000 per kg.

"Kalau rampai dari kemarin-kemarin kosong, susah cari barangnya, harganya juga lumayan," kata Parti. Sedangkan untuk harga yang murah mulai dari cabai merah yang kini Rp 15.000 dari Rp 20.000 per kg. Harga ini ada di bawah harga normal antara 20.000-Rp 30.000 per kg yang terjadi pada dua pekan lalu.

Harga lainnya adalah cabai rawit Rp 25.000 dari Rp 27.000 per kg, bawang merah Rp 20.000 dari Rp 26.000 per kg, wortel Rp 7.000 dari Rp 10.000 per kg, kol Rp 5.000 dari Rp 8.000 per kg.

Lalu terong Rp 4.000 dari Rp 5.000 per kg, pare Rp 4.000 dari Rp 6.000 per kg, sawi Rp 2.500 dari Rp 4.000 per kg, bayam Rp 1.000 dari Rp 1.500 per ikat, kangkung Rp 1.000 dari Rp 1.500 per ikat, daun singkong Rp 1.000 dari Rp 1.500 per ikat.

Untuk harga sayuran yang naik seperti buncis yang kini jadi Rp 6.000 dari Rp 4.000 per kg, bawang putih Rp 20.000 dari Rp 18.000 per kg, tomat Rp 7.000 dari Rp 5.000 per kg.

Sedangkan harga sayuran yang bertahan dalam pekan ini seperti kentang Rp 10.000 per kg, timun Rp 4.000 per kg, kacang panjang Rp 2.500 per ikat, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per dua buah, labu Rp 3.000 per kg. Sedangkan telur turun jadi Rp 22.000 dari Rp 24.000 per kg. (tri)