TRIBUNWIKI KULINER LAMPUNG
KULINER LAMPUNG - Deretan Kuliner Recommended di Mal Boemi Kedaton
Ta Wan Resto terletak lantai 1 area Food Walk Mal Boemi Kedaton. Menu khas di sini adalah bubur.
Tribun Lampung/Jelita Dini
Salah satu varian roti di Bread of Kurtos.
KULINER LAMPUNG - Deretan Kuliner Recommended di Mal Boemi Kedaton
Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Jalan-jalan ke mal tidak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner.
Di Mal Boemi Kedaton misalnya, ada aneka kuliner di setiap lantai.
Berikut Tribunlampung.co.id merangkum tiga kuliner recommended di MBK.
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Berikut tiga kuliner itu:
1. Ta Wan Resto
Ta Wan Resto terletak lantai 1 area Food Walk Mal Boemi Kedaton.
Menu khas di sini adalah bubur.
Ada 19 varian menu bubur yang disediakan dengan harga Rp 21 ribu-Rp 34 ribu.
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Penulis: Jelita Dini Kinanti
Editor: Daniel Tri Hardanto