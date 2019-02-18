TRIBUNWIKI KULINER LAMPUNG

KULINER LAMPUNG - Deretan Kuliner Recommended di Mal Boemi Kedaton

Ta Wan Resto terletak lantai 1 area Food Walk Mal Boemi Kedaton. Menu khas di sini adalah bubur.

KULINER LAMPUNG - Deretan Kuliner Recommended di Mal Boemi Kedaton
Tribun Lampung/Jelita Dini
Salah satu varian roti di Bread of Kurtos. 

KULINER LAMPUNG - Deretan Kuliner Recommended di Mal Boemi Kedaton

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Jalan-jalan ke mal tidak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner.

Di Mal Boemi Kedaton misalnya, ada aneka kuliner di setiap lantai. 

Berikut Tribunlampung.co.id merangkum tiga kuliner recommended di MBK.

KULINER LAMPUNG- Suasana Cozy, Instagramable, dan Harga Terjangkau Hanya Ada di Aura Book and Coffee

Berikut tiga kuliner itu: 

1. Ta Wan Resto

Ta Wan Resto
Ta Wan Resto (Tribun Lampung/Jelita Dini)

Ta Wan Resto terletak lantai 1 area Food Walk Mal Boemi Kedaton.

Menu khas di sini adalah bubur.

Ada 19 varian menu bubur yang disediakan dengan harga Rp 21 ribu-Rp 34 ribu.

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Tags
tribunwiki kuliner lampung
Mal Boemi Kedaton
Ta Wan Resto
Master Squid
Bread Of Kurtos
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Penulis: Jelita Dini Kinanti
Editor: Daniel Tri Hardanto
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