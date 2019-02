All New Livina Resmi Meluncur, Tampilannya Mirip Mitsubishi Xpander

Nissan Livina Rasa Mitsubishi Xpander dan Nissan All New Serena Meluncur Siang Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) resmi meluncurkan All New Livina, Selasa (19/2).

Model tersebut masuk segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) yang akan bersaing dengan Avanza, Xpander, Ertiga, Xenia, dan Mobilio.

Model yang menggunakan platform dari Mitsubishi Xpander itu resmi dijual di pasar otomotif nasional banderol mulai Rp 198,8 juta hingga Rp 261,9 juta, on the road DKI Jakarta.

Isao Sekiguchi, President Director PT NMI mengatakan, seri Livina pertama kali diperkenalkan 2007 dan selalu dikenang karena kenyamanannya.

"Kami juga berharap sama pada model terbaru ini".

• Lembah Hijau Tuan Rumah Training Animal Health se-Indonesia

"Model ini tersedia lima varian dan masing-masing tipe memiliki fitur yang sangat menarik untuk konsumen di Indonesia," katanya

Sekiguchi melanjutkan, All New Livina dirancang dengan atribut Nissan yang lengkap.

Semisal, ruang kabin luas, fitur lengkap mulai Hill Start Assist, Vehicle Dynamic Control, hingga audio yang bisa terkoneksi dengan ponsel pintar.

Selain memperkenalkan All New Livina, PT NMI juga meluncurkan New Nissan Serena. MPV yang bermain di segmen menengah ke atas ini hadir dengan sentuhan desain dan beragam fitur baru.

Sekiguchi menjelaskan, Serena baru menghadirkan desain lebih atraktif dan menjadi MPV yang paling menonjol di kelasnya.

• Family Trip ke Obyek Wisata Paling Dinanti Member XCI Chapter Lampung