Asyik Kuliah di FEB UBL Bisa Kunjungi Tiga Negara

Dekan FEB UBL Dr. Andala Rama Putra Barusman, MA. Ec (kaos biru) saat memberikan cindera mata pada saat kunjungan ke Management Development Institute of Singapore (MDIS) Singapura

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID , BANDAR LAMPUNG –Mengaplikasikan salah satu aspek metode belajar Contextual Learning yaitu place based learning yang diterapkan di Universitas Bandar Lampung (UBL), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UBL lakukan kunjungan lapangan ke tiga negara yaitu Singapura, Thailand dan Malaysia. Kegiatan rutin tahunan ini melibatkan ratusan peserta, mahasiswa dan dosen dilingkungan FEB UBL.

Mahasiswa FEB UBL mengikuti konferensi internasional dan mengenalkan tarian daerah Lampung di Malaya University, Malaysia pada kegiatan field trip ke tiga negara. (Rls/humas)

Demikian diungkapkan Khairudin, S.E., M.Si., Akt., Sekretaris FEB-UBL, Selasa (19/2/2019) di kampus RM. Barusman UBL. “Ya, sebanyak 257 mahasiswa kami, angkatan 2016, melakukan kunjungan lapangan ke tiga negara, Singapura, Malaysia dan Thailand selama delapan hari (9 – 16 Februari 2019) yang didampingi langsung oleh Dr. Andala Rama Putra Barusman selaku Dekan, Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Iskandar AA, Ketua Program Studi Akuntansi, Aminah SE, M.Si dan tujuh orang dosen pendamping,” ungkap Khairudin.

“Peserta mengunjungi beberapa tempat di tiga negara tersebut seperti Management Development Institute of Singapore (MDIS), Prince of Songkla University (PSU) Thailand, Bank Negara Malaysia, dan University of Malaya. Dengan melakukan kunjungan seperti ini kami berharap mahasiswa dapat belajar lebih banyak dan menambah wawasan serta pengalaman sampai ke luar negeri,” tambah Khairudin.

“Selain itu juga mahasiswa UBL menampilkan budaya Lampung melalui tarian sekaligus menjadi peserta pada konferensi internasional di University of Malaya, Malaysia dan salah satu dosen FEB-UBL yaitu Dr. Andala Rama Putra Barusman diundang sebagai salah satu pembicaranya. Beliau membahas tentang bagaimana mempromosikan pariwisata Lampung melalui strategi pemasaran digital,” terang Khairudin.

Jesica Sifa, salah satu mahasiswa program studi Akuntansi FEB-UBL yang mengikuti kegiatan ini mengungkapkan kesannya. “Kunjungan lapangan tiga negara ini asyik banget, kami bisa mendapatkan pengalaman mengenal negera yang dikunjungi, baik budayanya, makanannya juga tempat wisatanya dan bisa menambah wawasan dan pertemanan internasional di beberapa kampus yang dikunjungi,” pungkas Jesica.