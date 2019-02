Promo Tix ID Buy One Get One Film Foxtrot Six, Tayang Perdana Hari Kamis Besok. Buruan Serbu!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wah bagi pecinta film nih, ada promo TIX ID tiket buy 1 get 1 free untuk nonton film Foxtrot Six yang dibintangi oleh Jullie Estelle dan Oka Antara.

Foxfrot Six adalah film dengan genre action yang dibintangi oleh Jullie Estelle dan Oka Antara dan disutradarai oleh Randy Korompis.

Promo TIX ID buy 1 get 1 nonton film Foxfrot Six ini akan terus digelar hingga 24 Februari 2019.

Diketahui bahwa promo buy one get one tiket film Foxfrot Six tidak berlaku pada hari Rabu 20 Februari 2019.

Melansir dari laman akun Instagram @tix.id, promo ini hanya berlaku untuk transaksi dengan saldo DANA, Kartu Debit/Kredit berlogo Visa dan MasterCard.

Wah siapa nih yang mau nonton film Foxfrot Six sekaligus dapat penawaran tiket buy 1 get 1 free.

Cara mendapatkan promo:

1. Buka aplikasi TIX ID, pilih film Foxfrot Six lalu pilih lokasi dan jam tayang yang kamu inginkan

2. Pilih minimal dua tempat duduk favorit yang kamu inginkan

3. Diskon akan muncul pada halaman 'Ringkasan Order'

4. Jika tidak ada keterangan diskon pada halaman 'Ringkasan Order', berarti kuota promo telah habis