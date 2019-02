Tak Kuat dengan Omongan Netizen, Salmafina Sunan Putuskan Lepas Hijab. Ini 4 Fakta & Curhat Sang Ibu

Tak kuat dengan omongan netizen, selebgram dan juga merupakan putri sulung pengacara kondang Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan yang akhirnya memutuskan melepas hijab.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ada kabar mengejutkan datang dari selebgram dan juga merupakan putri sulung pengacara kondang Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan yang akhirnya memutuskan melepas hijab.

Alma, begitu sapaan akrabnya, menyusul sederet selebritis ternama lain yang sudah lebih dulu melakukan hal tersebut.

Seperti Marshanda, Rina Nose, hingga Nikita Mirzani.

Lalu apa yang membuat Salmafina Sunan akhirnya memutuskan untuk menanggalkan hijabnya?

Serta bagaimana penampilan terbarunya kini?

1. Sudah berencana lepas hijab

Sebelum akhirnya memutuskan meleps hijab, Alma sudah lebih dulu mengutarakan keinginannya tersebut melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (16/2/2019) kemarin.

Mantan istri Taqy Malik ini meminta netizen dan pengikutnya di media sosial untuk menghargai keputusannya tersebut.

"Enjoy, soon you will see my hair. Nikmati, sebentar lagi kamu akan melihat rambutku," ungkapnya.