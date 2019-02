TNI, Polri, dan Forkopimda terlibat dalam pembangunan jalan rabat beton sepanjang 673 meter di Dusun Tanjung Beringin, Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Way Kanan, Selasa, 19 Februari 2019.

TNI, Polri, dan Forkopimda Bersinergi dalam TMMD Reguler di Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, REBANG TANGKAS - TNI, Polri, dan Forkopimda bersinergi dalam TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-104 Kodim Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andi Siswantoro melaksanakan kunjungan kerja ke Dusun Tanjung Beringin, Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Way Kanan, Selasa, 19 Februari 2019.

Selain Kapolres, kegiatan itu juga dihadiri Kajari Way Kanan Yudi Iwono, Dandim Way Kanan Letkol Czi Komara, Pasiops Way Kanan Kapten Cpl Horas Ariana, Danramil Kasui Arm Yana Mulyana, dan lainnya.

TNI, Polri, dan Forkopimda terlibat dalam TMMD Reguler Ke-104 di Dusun Tanjung Beringin, Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Way Kanan, Selasa, 19 Februari 2019. (Istimewa)

TMMD Ke-104 menyasar kegiatan fisik, di antaranya, pembuatan jalan rabat beton sepanjang 673 meter, pos ronda 6 unit, dan musala 1 unit di Dusun Tanjung Beringin.

Andy Siswantoro mengatakan, kegiatan ini mengikutsertakan unsur Polri, TNI, dan instansi terkait untuk memperkuat sinergi yang sudah terbangun selama ini di Kabupaten Way Kanan. (*)