Tunas Dwipa Matra Beri Penawaran Menarik Bagi LKPP di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah di Lampung, PT Tunas Dwipa Matra, main dealer sepeda motor Honda di Lampung, memberikan penawaran menarik bagi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di wilayah Lampung.

Program ini dilakukan sebagai salah satu bentuk mensukseskan program pemerintah dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ini merupakan program khusus untuk setiap pembelian sepeda motor Honda di dealer resmi sepeda motor Honda yakni di TDM Raden Intan, Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Dinas daerah maupun kota di Lampung dapat melakukan pemesanan kendaraan di TDM melalui website LKPP.

General Manager Marketing TDM Dony Ronaldo mengatakan, program ini merupakan salah satu bentuk layanan terbaik bagi pemerintah di Lampung untuk mempermudah dalam menunjang aktivitas pemerintah.

"Kami berharap dengan adanya program ini, Honda dapat menjadi kendaraan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kemudahan dan komitmen Honda dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan," jelasnya dalam rilis, Selasa (19/2).

Adapun harga kendaraan On The Road untuk LKPP Lampung antara lain New CRF 150 L Rp 32.517.425, NEW REVO FIT Rp 14.107.825, NEW REVO CW Rp 15.996.174.

Selanjutnya adalah Supra X 125 CW MMC Rp 18.309.700, Supra X 125 SW MMC Rp 17.381.700, BeAT Sporty CBS Rp 16.120.400, BeAT Sporty CBS ISS Rp 16.579.500, BeAT Sporty CW Rp 15.920.400 dan BeAT Street CBS Rp 16.536.400.

Sedangkan untuk Vario 150 Rp 22.673.500, Vario 125 CBS Rp 19.331.500 dan Vario 125 CBS ISS Rp 20.110.000.

Dony menambahkan, hingga saat ini, Honda masih menjaga konsistensinya dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

Secara keseluruhan penjualan Honda di wilayah Lampung pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 8 persen dibandingkan dengan tahun 2018 di bulan yang sama.

Pencapaian ini masih di dominasi oleh segmen matic sebanyak 90,4 persen atau sebanyak 97.267 unit dari total penjualan sepeda motor Honda di Lampung sebanyak 107.604 unit.