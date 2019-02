Wisata Halal nan Nyaman, Kondisi Keuangan Tetap Aman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wisata halal dapat mencari opsi menarik untuk rencana liburan Anda. Anda tidak perlu pusing lagi soal rumah makan bersertifikasi halal, menemukan sarana ibadah yang bersih dan memadai, toilet berstandar halal, dan lainnya.

Tapi, bagaimana jika bujet wisata halal Anda belum mencukupi dana yang Anda punya sekarang? Jangan khawatir! Tips dibawah ini dapat mencerahkan Anda.

• Membeli tiket perjalanan pada Selasa & Rabu di luar long weekend

Meski membutuhkan waktu ekstra, membandingkan harga tiket perjalanan via situs-situs perjalanan atau maskapai online adalah sebuah keharusan.

Terlebih jika tujuan perjalanan Anda rute yang populer untuk berlibur. Hari Selasa dan Rabu umumnya harga tiket tidak semahal akhir pekan.

Asalkan tidak mepet dengan long weekend atau high season. Ssst, beli tiket perjalanan tanggal 20-an sebelum gajian juga cenderung lebih murah. Hal ini bisa jadi orang bepergian relatif sedikit karena beranggapan “tanggal tua”.

• Sewa apartemen atau hostel di lokasi yang strategis

Apartemen bisa menjadi alternatif bermalam bagi Anda dan keluarga, selain memesan hotel bersertifikat syariah. Sekarang ini, banyak sekali situs home-sharing site baik dalam maupun luar negeri dengan harga kompetitif. Pilihlah lokasi strategis, mudah menjangkau transportasi umum, dan dekat dengan tempat ibadah (masjid atau musala).

• Berbelanja bahan makanan di pasar atau supermarket lokal & memasak

Sesekali Anda bisa coba masak sendiri. Anda pastinya tahu asal-usul bahan makanan yang Anda akan olah. Selain itu, Anda juga akan menghemat pengeluaran dibanding jika Anda memesan menu di restoran setiap hari. Jangan lupa, restorannya harus menyajikan menu halal, ya!

• Mengunjungi lokasi bersejarah

Mengenal lebih dekat sejarah suatu tempat bisa Anda temukan juga jika Anda mengunjungi masjid-masjid yang menjadi cagar budaya dan sarat sejarah islam di lokasi tersebut. Atau bisa juga istana kesultanan islam, Selain jalan-jalan, wawasan Anda pun akan bertambah.

