'Extreme Job' Film Korea Selatan Terlaris Sepanjang Masa, Hari Ini Tayang di CGV Transmart Lampung!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi para penggemar Drama Korea, ada satu film baru yang kini sudah tayang di bioskop Tanah Air dan wajib ditonton yakni 'Extreme Job'.

Alasan mengapa film 'Extreme Job' wajib ditonton karena film ini menjadi film Korea yang sukses tembus 10 juta penonton dalam waktu belum ada sebulan pemutarannya.

Bahkan kini, film bergenre komedi action yang dibintangi Ryu Seung Ryong, Honey Lee, Gong Myung, Lee Dong Hwi, dan Jin Seon Kyu ini sudah sukses memperoleh 14.536.378 penonton, pada Senin (18/2/2019) kemarin.

Dan berkat jumlah penontonnya yang terus naik, akhirnya film 'Extreme Job' sukses menjadi film terlaris Korea sepanjang masa.

Film ini pun akhirnya menggeser takhta film 'Along With The Gods: The Two Worlds'.

Padahal belum sebulan tayang lho di bioskop-bioskop Korea serta masih ada kesempatan untuk mendapatkan penonton lebih banyak lagi.

Menurut data Korean Film Council yang dilansir Yonhap News Agency, pada Senin (11/2/2019) yang lalu, film yang disutradarai Lee Byoung Heon ini mengambil hampir 60 persen penjualan box office dari Jumat hingga Minggu pada pekan ketiga.

Sejak dirilis pada 23 Januari 2019 lalu, film ini telah bertahan di box office selama 19 hari berturut-turut.

Diprediksi awalnya, Jika hal tersebut terus berlangsung dan film ini akan meraih 14 juta penonton, maka dengan mudah akan bersanding dengan film The Admiral: Roaring Currents (2014), Veteran (2015), dan Along with the Gods: The Two Worlds (2017).

Dan kini, film 'Extreme Jobs' sudah tayang di bioskop Tanah Air.