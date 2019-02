Gelar Ke-13 Beruntun, Garda Oto Kembali Jadi Asuransi Mobil Terbaik Top Brand Award 2019

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Asuransi Astra terus mengembangkan layanan produk asuransi mobilnya yakni Garda Oto hingga membuat namanya berhasil melekat di hati masyarakat sampai saat ini.

Atas konsistensinya dalam memberikan pelayanan maksimal melalui berbagai transformasi digital, Garda Oto meraih predikat sebagai merek asuransi mobil paling top dalam ajang Top Brand Award 2019.

Penghargaan ini diberikan oleh Majalah marketing kepada merek-merek yang berhasil menjadi Top of Mind Share, Top of Market Share, dan Top of Commitment Share.

Catatan manis ini sekaligus menempatkan Garda Oto menyabet gelar top brand asuransi mobil yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.

“Ini berkat kesetiaan pelanggan mempercayakan perlindungan mobilnya kepada kami. Kepercayaan itulah mendorong kami untuk memberikan pelayanan maksimal dengan meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan,” jelas Chief Marketing Officer – Retail Business Asuransi Astra Gunawan Salim dalam keterangan resmi, Selasa, 19 Februari 2019.

Dalam memberikan yang terbaik kepada dengan jutaan pelanggannya, lanjut dia, Asuransi Astra meningkatkan layanan Garda Oto dengan bertransformasi ke sektor digital.

Salah satunya dengan Garda Oto Digital, yakni saluran pembelian yang membuat pelanggan #MakinGampang melakukan pembelian polis, pembayaran, hingga pengajuan klaim.

Selain itu, aplikasi Garda Mobile Otocare yang dapat diakses melalui smartphone kini telah dilengkapi juga dengan GarXia (Garda eXperience Intelligent Assistant); chatbot atau asisten virtual pembelian asuransi mobil yang pertama di Indonesia.

Fitur canggih ini menawarkan pengalaman baru dalam membeli asuransi dengan konsep personal touch yang diberikan sehingga pelanggan dapat bertransaksi dengan mudah, semudah mengirim pesan instan.

Terobosan tersebut melengkapi layanan sebelumnya yang sudah hadir yaitu Garda Center di 23 titik area pusat perbelanjaan di berbagai kota di Indonesia, fasilitas call center Garda Akses 24 Jam di nomor 1500112, dan layanan darurat Garda Siaga. (*)