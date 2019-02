Sukses Gelaran Teknokrat Computer Competition 2019, SMK Pelita Pesawaran Bawa Pulang Juara Umum.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Universitas Teknokrat Indonesia akhiri dengan meriah kegiatan Teknokrat Academic Competition 2019 yang merupakan Perlombaan Akademik bagi siswa- siswi tingkat SMA/SMK/MA se-Provinsi Lampung pada Kamis (21/2/2019).

Pelombaan akademik yang dilaksanakan oleh Teknokrat ini berlangsung mulai dari tanggal 20 s.d 21 Februari 2019 dan bertemakan "Page Your Way To Success In Digital Era through English, Business, Technology”. Ratusan siswa yang berasal dari 85 sekolah se-provinsi Lampung turut serta adu kemampuan dalam kompetisi ini.

Teknokrat Academic Competition 2019 merupakan gabungan dari tiga acara atau ajang perlombaan besar yang diselenggarakan oleh Universitas Teknokrat Indonesia. Ketiga acara tersebut adalah Teknokrat Computer Competition, Teknokrat English Competition dan Teknokrat Business Competition.

SMK Pelita Peswararan berhasil menjadi juara umum dalam ajang Teknokrat Computer Competition mengalahkan puluhan sekolah yang berasal dari provinsi Lampung. SMK Pelita Pesawaran berhasil membawa pulang piala 6 cabang perlombaan dari total 13 cabang lomba Teknokrat Computer Competition 2019 yang dilaksanakan.

Teknokrat Computer Competition 2019 melombakan 13 cabang perlombaan diantaranya: Business IT Case, Animasi, Photography, Desain Grafis, Spreadsheet, Short Movie, Quick And Smart, Pemrograman C++, Web Blog, Jaringan Komputer, Myob Accounting, Word Pocessing, Presentation.

Acara penutupan dan pembagian hadiah kepada para pemenang dihadiri oleh Wakil Rektor II Dewi Sukmasari, Ketua Yayasan Pendidikan Teknokrat Dr. H. Mahathir Muhammad, SE, MM, para dekan, dosen dan guru-guru pendamping siswa serta ratusan siswa yang turut berkompetisi.

Ketua panitia Riki Ramadhan menyampaikan bahwa tujuan dilakanakannya kegiatan ini antara lain Memberikan wadah kepada siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat untuk menggali potensi diri melalui lomba dalam bidang akademik maupun non akademik, Menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam bidang akademik dan non akademik, serta Menciptakan siswa-siswi yang memiliki kreativitas dan kemampuan intelektual diri.

Dewi Sukmasari SE, MSA, CA.Ak Wakil Rektor II Univerita Teknokrat Indonesia menyampaikan bahwa Kompetisi ini diharapkan dapat meningkatkan awareness/kesadaran dari para siswa dan siswi untuk menghadapi era digital dimana Mahasiswa-mahasiswa berprestasi Teknokrat yang telah memenangkan berbagai perlombaan akan membagi ilmu dan semangat berkompetisinya.

“Semoga kegiatan ini dapat membantu siswa menemukan potensi terbaik, meningkatkan kompetensi dibidang ilmunya masing-masing, menyalurkan jiwa kompetisi, dan meningkatkan sportifitas.” Pungkas Dewi.

Universitas Teknokrat indonesia berkomitmet membagikan energi dan pengalaman bersaing menjadi juara ditengah-tengah perkembangan Era Digital 4.0 termasuk didalamnya semangat berkompetisi dan sportifitas. Dengan semangat itulah Teknokrat selalu melaksanakan kegiatan ini dari tahun ke tahundalam rangka turut serta memajukan pendidikan generasi muda Indonesia.