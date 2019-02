Penyanyi Rossa Jadi Artis Indonesia Pertama yang Gabung dengan Agensi SM Town, Bareng Super Junior!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar menggembirakan datang dari penyanyi cantik yang juga termasuk salah satu dari diva Indonesia, Rossa.

Sebab, Rossa berhasil menjadi penyanyi pertama di Indonesia yang bergabung dengan SM Town, agensi hiburan terbesar di Korea Selatan.

Ia bahkan akan berkolaborasi dengan salah satu boy band asal Korea Selatan, Super Junior.

Rossa pun merasa terhormat karena dirinya terpilih menjadi penyanyi Indonesia pertama yang bergabung dengan SM Town.

"One Beautiful Day

I'm so honored to be chosen as the 1st Indonesian artist who will be joining @smtown

Alhamdulillaah," tulis Rossa.

Penyanyi berusia 40 tahun itu mengaku tak sabar menunggu kolaborasi dengan Super Junior.

Baginya, pertemuannya dengan tim SM Town dan member sekaligus leader Super Junior, Leeteuk, menjadi hari bersejarah dalam karir bermusik.

Rossa pun berterimakasih kepada mereka dan seluruh pihak yang telah mendukungnya.

"My beautiful morning