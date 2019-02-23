Lirik Lagu

Lirik Lagu Adu Rayu Milik Yovie Widianto Feat Tulus dan Glenn Fredly

Pada lagu tersebut, Yovie menggandeng dua penyanyi, yaitu Tulus dan Glenn Fredly. Simak, lirik lagu Adu Rayu di bawah ini.

Lirik Lagu Adu Rayu Milik Yovie Widianto Feat Tulus dan Glenn Fredly
Kolase/Instagram/@ywpiano
Lirik Lagu Adu Rayu Milik Yovie Widianto Feat Tulus dan Glenn Fredly. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Musisi terkemuka Yovie Widianto merilis single terbaru berjudul Adu Rayu.

Pada lagu tersebut, Yovie menggandeng dua penyanyi, yaitu Tulus dan Glenn Fredly.

Simak, lirik lagu Adu Rayu di bawah ini. 

Sementara, video klip Adu Rayu juga sudah bisa dilihat di YouTube.

Saluran YouTube Yovie Widianto telah mengunggah video klip Adu Rayu pada 22 Februari 2019.

Lirik Lagu Demi Hati Milik Yovie n Nuno, Cerita tentang Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Berikut, lirik lagu Adu Rayu.

Maukah lagi kau mengulang ragu

Dan sendu yang lama

Dia yang dulu pernah bersamamu

Memahat kecewa

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Tags
lirik lagu Adu Rayu
video klip Adu Rayu
Yovie Widianto
Tulus
Glenn Fredly
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunWow.com
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