Lirik Lagu
Lirik Lagu Adu Rayu Milik Yovie Widianto Feat Tulus dan Glenn Fredly
Pada lagu tersebut, Yovie menggandeng dua penyanyi, yaitu Tulus dan Glenn Fredly. Simak, lirik lagu Adu Rayu di bawah ini.
Kolase/Instagram/@ywpiano
Lirik Lagu Adu Rayu Milik Yovie Widianto Feat Tulus dan Glenn Fredly.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Musisi terkemuka Yovie Widianto merilis single terbaru berjudul Adu Rayu.
Pada lagu tersebut, Yovie menggandeng dua penyanyi, yaitu Tulus dan Glenn Fredly.
Simak, lirik lagu Adu Rayu di bawah ini.
Sementara, video klip Adu Rayu juga sudah bisa dilihat di YouTube.
Saluran YouTube Yovie Widianto telah mengunggah video klip Adu Rayu pada 22 Februari 2019.
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Berikut, lirik lagu Adu Rayu.
Maukah lagi kau mengulang ragu
Dan sendu yang lama
Dia yang dulu pernah bersamamu
Memahat kecewa
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunWow.com