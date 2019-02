Dengan Rp 1,2 Juta, Pengguna Dapat Kuota 120 GB dari Smartfren

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - PT Smartfren Telecom, kembali meluncurkan dua modem WiFi terbarunya yaitu Super Modem WiFi S1 bekerja sama dengan Haier serta Modem WiFi M6X dihadirkan bekerja sama dengan Nubia.

Kedua produk ini dihadirkan Smartfren untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat, khususnya gaya hidup mobile profesional serta digital.

Regional Head Smartfren South Sumatera Wanda Yudhistira mengatakan, sejak pertama Smartfren meluncurkan seri modem WiFi Smartfren selalu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan pelanggan Smarftfren pada khususnya.

Ia menambahkan, total pengguna Smartfren 30 persen diantaranya merupakan pengguna modem WiFi.

"Adapun pengguna modem WiFi kami beragam namun dapat dikelompokan menjadi dua kategori besar yaitu para professional muda, home dan keluarga, serta para millenials dengan gaya hidup mobile dan sering bekerja ataupun belajar di kafe dan juga tempat nongkrong kekinian," jelasnya dalam rilis, Minggu (24/2).

Untuk menikmati konektivitas 4G+ yang lebih cepat, kemampuan USB on the go, storage sharing, power bank, serta baterai 3250mAH dari Super Modem Wifi S1, pengguna cukup membayar Rp 1,2 juta dan langsung mendapatkan benefit kuota internet full 4G sebesar 120GB yang berlaku selama 30 hari.

Sedangkan Smartfren modem WiFi M6X ditawarkan dengan harga Rp 499.000 ribu.

Apabila pelanggan membeli serta melakukan top up Super 4G Kuota pada hari yang sama sebesar Rp 60 ribu, maka pelanggan akan mendapatkan paket kuota internet full 4G 24 jam sebesar 36GB.

Kuota ini terdiri dari bonus aktivasi 2GB berlaku selama 7 hari, bonus top sebesar 4GB, kuota 4G 24 jam sebesar 15GB, dan kuota midnight sebesar 15GB. (ana/*)