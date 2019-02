Link Live Streaming MNCTV Manchester United vs Liverpool, Cara Nonton Via HP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Link Live Live streaming MNC TV Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris malam ini, Minggu (24/2/2019).

Manchester United vs Liverpool disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan MNCTV. Live Streaming Manchester United vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester United vs Liverpool juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang laga MU vs Liverpool, alih-Alih menurunkan Alexis Sanchez, Ole Gunnar Solskjaer lebih memilih menantikan duet Jesse Lingard dan Anthony Martial yang tengah cedera.

Masa depan Bintang timnas Chile, Alexis Sanchez, di Manchester United tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, Man United ditengarai akan mendengarkan semua tawaran yang masuk untuk Alexis pada musim panas 2019 nanti.

Dilansir BolaSport.com dari The Sun, Alexis diisukan akan kembali diparkir oleh Pelatih Interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pada laga menghadapi Liverpool, Minggu (24/2/2019).

Solskjaer memilih untuk tak memainkan Alexis sebagai pemain utama usai tampil buruk saat United menang 1-0 melawan Leicester di Stadion King Power (3/2/2019).

Selain pertandingan tersebut, Sanchez hanya turun di tiga pertandingan terakhir dari bangku cadangan.

Mantan pemain Arsenal tersebut terakhir turun kala The Red Devils menang 2-0 atas Chelsea di Piala FA, Kamis (19/2/2019).

Alexis turun dari bangku cadangan pada menit ke-73 saat United telah mengontrol pertandingan.