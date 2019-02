Lirik Lagu Ziggy Zagga Gen Halilintar yang Lagi Trending di YouTube 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lirik lagu Ziggy Zagga oleh Gen Halilintar mulai banyak dicari orang, terutama penggemar Gen Halilintar.

Perlu diketahui, Gen Halilintar atau keluarga Halilintar adalah keluarga yang beranggotakan 11 orang anak ditambah kedua orang tua.

Atta Halilintar, sebagai anak pertama keluarga Halilintar saat ini menjadi YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak di ASEAN.

Tak jarang Gen Halilintar meluncurkan lagu yang dinyanyikan oleh anggota keluarga mereka sendiri.

Baru-baru ini keluarga Halilintar meluncurkan lagu berjudul Ziggy Zagga yang videonya kini dapat dinikmati di YouTube.

Setelah diluncurkan pada 15 Februari 2019, lagu Ziggy Zagga telah ditonton lebih dari 4 juta orang dan saat ini tengah trending di YouTube.

Berikut lirik lagu Ziggy Zagga yang dinyanyikan oleh Gen Halilintar.

Ziggy zagga

Ziggy to zagga

Zig zig to zaza

Welcome to our family!

Ziggy zagga

Ziggy to zagga

Zig zig to zaza

Hope you have fun!

Sepatu merah celana biru ku tak peduli, peduli

Bawah formal atas funky ikuti caramu sendiri, sendiri

Jeger jeger gen geledek

Badai topan no worry

Atau keluarga halilintar

You can call us whatever

We're zig zag family sebelas anak plus orang tua

Mengundang atensi segala mata

Rusuh? Berisik? Maafkan kami

Berantem? Kami gak kenal, eyy

Seringnya kami mah tawuran, eyy

Orang rebutan uang

Kami rebutan rendang