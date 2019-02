Beli Kawasaki Ninja 250 Diskon Rp 10 Juta

Laporan Wartawan Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Sumber Trada Motor (STM) selaku main dealer Kawasaki Lampung masih memberikan program promo menarik di bulan Februari 2019 ini.

Promo diberikan untuk beberapa produknya yakni Kawasaki Ninja 250 dan Kawasaki W175 SE MY 2018.

General Manager PT Sumber Trada Motor Kawasaki Lampung Linggito mengatakan, promo yang diberikan Support UpGrade untuk pembelian Kawasaki Ninja 250 all type model year (MY) 2018 sebesar Rp 3 juta.

"Dan support sampai Rp 10 Juta untuk tipe Ninja 250 Special Edition MY 2017. Support UpGrade berupa diskon dari harga OTR," jelasnya kepada Tribun, Senin (25/2/2019).

Ia menambahkan, untuk promo lainnya Special Promo Price pembelian Kawasaki W175 SE MY 2018 mendapat cashback Rp 1 juta.

Untuk seri adventure, Kawasaki KLX G MY 2018 mendapat cashback Rp 1,3 juta, KLX BF MY 2018 mendapat cashback Rp 1,5 juta dan D Track MY 2018 mendapat cashback Rp 1,35 juta.

Selain memberikan promo, diler ini menyediakan varian baru Kawasaki W175 SE tipe Cafe.

Unit ini sudah ada di Lampung sejak awal Februari 2019 dijual Rp 36,7 juta. (*)