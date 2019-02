Daftar Harga Mobil Suzuki Jenis MPV Cocok untuk Keluarga: Ertiga, Grand Vitara hingga APV New Luxury

All New Ertiga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daftar harga mobil Suzuki jenis kendaraan penumpang multi purpose vehicle (MPV) atau mobil serba guna yang cocok untuk keluarga.

Masyarakat di Indonesia sudah tak asing lagi dengan salah satu produk andalan Suzuki mobil, yakni Suzuki ertiga.

Sebagai kendaraan penumpang yang cocok untuk keluarga, Suzuki Ertiga dinilai mampu memberi kenyamanan bagi pengendara dan penumpangnya.

Meski demikian, Suzuki mobil ternyata juga memiliki produk lain yang juga cocok digunakan sebagai kendaraan keluarga, seperti APV dan Carry.

Suzuki APV dan Carry juga dikenal bandel dan digemari sebagai kendaraan penumpang untuk angkutan umum, misalnya untuk kendaraan travel.

Berikut daftar harga on the road (OTR) mobil Suzuki jenis MPV yang dikutip dari laman resmi Suzuki Indonesia pada 25 Februari 2019.

1. Harga mobil Suzuki Ertiga

All New Ertiga GA MT - Rp 196.000.000

All New Ertiga GL MT - Rp 214.500.000

All New Ertiga GL AT - Rp 225.000.000