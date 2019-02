Jadwal dan Live Streaming RCTI Timnas U-22 Indonesia vs Thailand Final Piala AFF U-22 2019

Live Streaming RCTI Final Piala AFF U 22 Indonesia vs Thailand Selasa 26 Februari 2019 Pukul 18.30

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Final Piala AFF U-22 2019 antara Timnas U-22 Indonesia vs Thailand. Final Piala AFF U-22 2019 antara Timnas U-22 Indonesia vs Timnas U-22 Thailand dijadwalkan digelar Selasa (26/2/2019), kick off pukul 18.30 WIB.

Laga Final Piala AFF U-22 2019 diselenggarakan di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja.

Laga Timnas U-22 Indonesia vs Timnas U-22 Thailand di Final Piala AFF U-22 2019 akan disiarkan secara langsung atau live di RCTI.

(Link live streaming ada di akhir berita)

Selain Final Piala AFF U-22 2019 antara Timnas U-22 Indonesia vs Timnas U-22 Thailand, pada jam sebelumnya akan dilangsungkan laga perebutan juara ketiga.

Pertandingan memperebutkan juara ketiga antara Timnas U-22 Vietnam dan Timnas U-22 Kamboja akan berlangsung di stadion dan hari yang sama, Selasa (26/2/2019) besok.

Laga Timnas U-22 Vietnam dan Timnas U-22 Kamboja akan kick off mulai pukul 15.30 WIB.

Perjalanan Timnas U-22 Indonesia vs Timnas U-22 Thailand

Timnas U-22 Indonesia berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Semifinal Piala AFF U-22 2019 yang digelar di National Stadium, Pnom Penh, Kamboja, Minggu (24/2/2019).