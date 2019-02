Pemenang Academy Awards: Black Panther Sabet Piala Oscar 2019 Best Costume Design

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Film Black Panther yang disutradarai Ryan Coogle meraih kemenangan pertama dalam Oscar 2019, Minggu (24/2/2019) waktu AS.

Melalui akun Twitter @TheAcademy, Academy Awards mengumumkan bahwa Black Panther memenangi kategori Best Costume Design.

"Dan pemenang Oscar untuk Best Costume Design adalah film Black Panther, Ruth Carter," tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Salah satu film superhero Marvel ini berhasil mengalahkan film The Favourite, Mary Poppins Returns, Mary Queen of Scots, dan The Ballad of Buster Scruggs yang juga menjadi nomine kategori tersebut.

Selain itu, film Black Panther juga menjadi nomine dalam kategori Best Picture, Best Sound Editing, Best Sound Mixing, Best Original Score, Best Original Song, dan Best Production Design.



