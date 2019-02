Pemenang Academy Awards - Olivia Colman Sabet Piala Oscar 2019 Aktris Terbaik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris Olivia Colman dinobatkan sebagai Best Actress in a Leading Role atau Aktris Pemeran Utama Terbaik dalam perhelatan Academy Awards 2019 yang digelar di Dolby Theater, Los Angeles, AS.

Pengumuman itu juga disampaikan lewat akun Twitter resmi Academy Awards, Minggu (24/2/2019) waktu setempat.

"Dan pemenang Oscar untuk Best Actress adalah... Olivia Colman," tulis akun @TheAcademy, seperti dikutip Kompas.com, Senin (25/2/2019).

• Pemenang Academy Awards - Alfonso Cuaron Raih Piala Oscar 2019 Sutradara Terbaik

• Pemenang Academy Awards: Black Panther Sabet Piala Oscar 2019 Best Costume Design

• Pemenang Academy Awards: Regina King Sabet Piala Oscar 2019 Best Actress in a Supporting Role

Olivia Colman memperoleh kemenangan tersebut berkat aktingnya dalam film The Favourite.

Dalam kategori Best Actress in a Leading Role, Colman menggeser Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star is Born), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), dan Yalitza Aparicio (Roma).



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Olivia Colman Dinobatkan sebagai Aktris Terbaik Oscar 2019", https://entertainment.kompas.com/read/2019/02/25/110429410/olivia-colman-dinobatkan-sebagai-aktris-terbaik-oscar-2019.