Romantis, Surat Cinta Reino Barack ke Luna Maya Terungkap Jelang Nikahi Syahrini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan Syahrini dan Reino Barack tingggal menghitung lagi tapi justru bukti-bukti cinta Reino ke Luna Mayakembali terungkap ke publik.

Bukti-bukti cinta Reino Barack ke Luna Maya itu berupa surat cinta dan foto-foto mesra mereka.

Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah 'Surat Cinta' yang pernah diberikan Reino Barack kepada Luna Maya.

Luna Maya pun sempat mengabadikan surat tersebut dan mengunggahnya di akun instagramnya.

Surat cinta itu rupanya ditujukan kepada Luna Maya saat Luna ulang tahun.

Tulisan dengan tinta biru itu tergores indah dengan bubuhan tanda tangan berinisial 'RB' yang berarti Reino Barack.

Dalam secarik kertas itu tertulis,

"Happy birthday my dear,

Remember to enjoy every step of the way and that age is merely a number.

Live the life like you desevre it.

I love you,