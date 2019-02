Santer Dikabarkan Putus dari Verrell Bramasta, Natasha Wilona Tulis Kalimat Pendek Penuh Makna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini berhembus kabar yang menyebut bahwa pasangan pesinetron Verrell Bramasta danNatasha Wilona telah mengakhiri hubungan asmara mereka.

Keduanya dikabarkan putus setelah menjalin hubungan selama dua tahun.

Di tengah isu putusnya hubungan dengan Verrell, Natasha Wilonaterlihat mengunggah foto lewat akun Instagram pribadinya,@natashawilona12, Senin (25/2/2019).

Wanita berusia 20 tahun itu mengunggah dua foto sekaligus dengan ekspresi wajah yang berbeda.

Natasha pun menuliskan kalimat pendek pada caption foto.

"I'm here for you. Through whatever, whenever (Aku di sini untukmu. Melalui apa pun, kapan pun)," tulisnya disertai emoji bunga merah muda.

Akankah caption tersebut ditujukan untuk Verrell Bramasta?

Unggahan Natasha Wilona rupanya mengundang perhatian warganet.

Banyak dari mereka penasaran dengan kabar miring yang menerpanya dan Verrell.

"Semoga captionnya @natashawilona12 bwt ayang @bramastavrl"

"Semanggat ya wil janggan sampe putus doaku selalu menyertaimu"