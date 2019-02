Sinyal Putus dari Billy Syahputra, Hilda Vitria Posting Foto Siluet lalu Tuliskan Kalimat Menyentuh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar Hilda Vitria Khan dan Billy Syahputra putus kembali jadi perbincangan.

Hal tersebut menguak setelah Hilda Vitria Khan dan Billy Syahputratak lagi terlihat bersama -sama lagi didepan publik.

Dugaan putus Hilda Vitria Khan dan Billy Syahputra makin kuat pasca Hilda Vitria memposting foto di akun instagramnya,selasa (16/2/2019).

Hilda Vitria nampak menunggah foto siluet bayanganya yang ditutupi tirai.

Di foto tersebut diketahui Hilda Vitria tengah berada di sebuah balkon apartemen.

Pada caption fotonya lah Hilda Vitria memasang caption yang diduga sebagai sinyal putus.

"Let go of your past, so you can create a better future, an amazing, abundant future," tulis Hilda Vitria khan

Jika diterjemahakan dalam bahasa Indonesia sebagati berikut :

"Lepaskan masa lalu Anda, sehingga Anda bisa menciptakan masa depan yang lebih baik,



masa depan yang luar biasa dan berlimpah,"

Lantas postingan Hilda Vitria langsung dikomentar warganet yang penasaran.

khumairahnafisapasha putus yaaa?

titisfitroh bner putus gk sihh??