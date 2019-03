Disokong Go-Jek, Ojek Online di Thailand Get Jangkau 80 Persen Kota Bangkok

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bangkok Get, platform on-demand multi-layanan yang didukung oleh Go-Jek, secara resmi diluncurkan di Bangkok, Rabu, 27 Februari 2019.

Pasca fase beta yang dimulai pada Desember 2018, Get telah memperluas jangkauan layanan hingga menjangkau 80 persen Kota Bangkok dan memperkenalkan layanan pesan-antar makanan Get-Food.

Co-Founder dan Chief Executive Officer Get Pinya Nittayakasetwat mengatakan, pemahaman mendalam tim manajemen Get mengenai pasar lokal, digabungkan dengan teknologi, pengalaman serta keahlian Go-Jek, memperkuat posisi Get dalam memberikan solusi dari permasalahan sehari-hari masyarakat Bangkok melalui teknologi.

Get telah berhasil menyelesaikan dua juta perjalanan hanya dalam dua bulan sejak peluncuran fase beta yang hanya menjangkau lokasi terbatas di Kota Bangkok.

Hal tersebut membuktikan tingginya permintaan konsumen di sektor industri ini.

"Selain itu, data kami mengemukakan bahwa sejauh ini para mitra driver kami telah menempuh jarak lebih dari tiga juta kilometer atau setara dengan tujuh kali perjalanan bumi-bulan bolak balik. Kami terkejut sekaligus sangat gembira atas respon yang begitu positif dari mitra driver maupun pelanggan," jelas dia dalam rilis, Kamis (28/2).

Saat ini ada tiga layanan yang ditawarkan Get kepada masyarakat Bangkok, yaitu Get Win, Get Delivery, dan Get Food.

Sebagai layanan terbaru, layanan pesan-antar makanan Get akan menawarkan harga yang kompetitif, personalisasi, dan layanan yang memuaskan, sambil terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.