Film Dilan 1991 Hari Ini Tayang Perdana di Bioskop Bandar Lampung, Ini Jadwal Tayangnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Film yang ditunggu-tunggu banyak orang akhirnya tayang perdana hari ini Kamis 28 Februari 2019. Film Dilan 1991 memang sudah dinantinanti para penggemarnya.

Film romantis yang mengisahkan gaya berpacaran anak muda era 1990 an ini memang menyedot perhatian publik.

Sejak film pertamanya berjudul Dilan 1990 melejit di pasaran, Film Dilan 1991 memang telah dinanti-nanti.

Trailer Dilan 1991 yang dirilis pada Kamis (17/1/2019) juga langsung mendapatkan penonton hingga 3 jutaan viewers dalam waktu singkat.

Begitu juga dengan pembelian tiket Dilan 1991, langsung diserbu penggemarnya.

Terlebih ada promo Buy One Get One dari TIX ID untuk penayangan Dilan 1991 di bioskop jaringan 21.

Pun dengan penonton di jaringan CGV yang juga mendapatkan promo beli dua bayar satu dengan menggunakan GoTIX.

Untuk di Lampung, masing-masing bioskop telah menyiapkan banyak layar untuk penayangan Dilan 1991, Kamis (28/2/2019).

