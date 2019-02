Pemkab Dukung Kunjungan Kementerian Pertanian Korsel Memajukan UPJA Way Kanan

Wakil Bupati Way Kanan, Edward Antony, menyambut secara langsung unjungan kerja Kementerian Pertanian Korea Selatan pada Kamis (21/2/2019).

Pemerintah Kabupaten Way Kanan apresiasi kunjungan Kementerian Pertanian Korea Selatan ke Way Kanan guna untuk kemajuan kabupaten lebih maju dan berdaya saing 2021.

Wakil Bupati Way Kanan, Edward Antony, menyambut secara langsung kunjungan kerja Kementerian Pertanian Korea Selatan di Rumah Dinas Wakil Bupati, pada Kamis (21/2/2019).

Edward menyatakan bahwa pemkab Way Kanan mengharapkan kedatangan dan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Korea Selatan ini dapat memberikan kemajuan dan bantuan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Way Kanan terutama di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga.

"Berdasarkan proposal awal kita kepada Kementerian Pertanian RI, dari dua nama Kabupaten yang dinilai perlu dilakukan study kebijakan maka terpilihlah UPJA Serdang Kuring Kabupaten Way Kanan untuk dijadikan uji riset atau study kebijakan oleh Dirjen Kementan RI bersama Kementan Korea Selatan,” ungkapnya

Beliau juga menyebutkna bhawa dari hasil riset yang dilakukan diharapkan dapat memberikan perkembangan baik bagi UPJA Serdang Kuring terutama pada teknologi pertanian yang sangat berpengaruh penting dan harus dikelola oleh tenaga ahli yang tepat guna kemajuan UPJA Serdang Kuring.