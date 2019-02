Pemkab Way Kanan  Dukung  Konvensi Hak Anak (KHA) demi Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Kabupaten Way Kanan digelar di Musadi Muharam Aula PKK, pada Kamis (21/2/2019)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Pemkab Way Kanan buka Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Kabupaten Way Kanan yang diresmikan oleh Bupati Raden Adipati Surya diwakili Staf Ahli Ekeubang, Musadi Muharam Aula PKK, pada Kamis (21/2/2019)

Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

“Dalam rangka pemenuhan hak anak dan mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) diperlukan adanya pemahaman tentang Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai dasar dalam pemenuhan hak-hak anak. “ ungkapnya.

Beliau juga sampaikan Ada 4 (empat) prinsip umum yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yaitu non diskriminasi (yang terbaik bagi anak), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (penghargaan terhadap pendapat anak). Dan keempat prinsip tersebut haruslah dapat dipenuhi.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak ini, semoga dapat menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sektor lainnya untuk memperhatikan hak-hak anak dalam kebijakan dan pelaksanaan program ataupun kegiatan sebagai cikal bakal mewujudkan Kabupaten Way Kanan sebagai Kabupaten Layak Anak.