Pemkab Way Kanan Dukung Pengembangan Usaha Koperasi BMT Muhmamadiyah Tahun 2019

Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony saat hadiri RAT Koperasi BMT Muhmamadiyah tahun 2019 pada senin (11/2/2019)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Pemkab Way Kanan hadiri rapat anggota tahun ke-5 Koperasi Baitut Tamlil Muhammadiyah Tahun 2019. Dalam acara tersebut dibuka oleh wakil Bupati Way Kanan pada Senin (11/2/2019).

Dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa Rapat Anggota Koperasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan perkoperasian, karena kemajuan suatu organisasi koperasi akan nampak jelas terlihat pada saat Rapat Anggota Tahunan.

“RAT di Jadikan kegiatan langkah awal dalam pembenahan organisasi di KUD Sumber Pangan, baik pembenahan dibidang manajemen organisasi, maupun dibidang usaha.” Tambahnya.



Beliau juga menambahkan bahwa dalam Rapat Anggotadapat diketahui untung rugi usaha yang dilaksanakan pada satu tahun berjalan pada organisasi koperasi. Di dalam Rapat Anggota masing-masing anggota koperasi dipersilahkan mengemukakan pendapat dan aspirasinya, memperhatikan kaidah dan prinsip-prinsip koperasi.



“Rapat anggota dapat mengukur sejauh mana pertanggungjawaban Pengurus dan Badan Pengawas dalam melaksanakan amanat. Juga digunakan sebagai dasar bagi pengurus yang baru untuk menyusun RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi) di kepengurusan selanjutnya.



“Pemerintah mengemban tanggung jawab tersebut dan dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dalam menjembatani pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi,” Imbuhnya.



Ketua Koperasi BMT MUhammadiyah Way Kanan, Munawar yang turut hadir ada acara tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2019 ini segera akan melakukan pembinaan pada usaha amal penggemukan sapi di Kampung Bumi Baru, Blambangan Umpu, pengembangan batik khas Way Kanan di Way Tuba serta Kerajinan tangan di Kasui dan Banjit.