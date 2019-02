Wabup Way Kanan Apresiasi Peran dan Kontribusi PWRI dalam Membangun Daerah.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Pemerintah Kabupaten Way Kanan dipimpin Wabup Edward Antony menghadiri acara silaturahmi dan temu kangen Keluarga Besar PWRI Kecamatan Bahuga, Buaybahuga, Bumiagung, dan Way Tuba di kediaman Nuswo Widodo, Kampung Way Agung, Kecamatan Buaybahuga, Kamis (14/2/2019).

Beliau dalam sambutannya meminta Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) untuk tetap berperan aktif dalam membangun Kabupaten Way Kanan maju dan berdaya saing meskipun telah purnabakti aparatur.

Edward menambahkan bahwa keberadaan organisasi PWRI adalah bukti peran dan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara, tidak pernah pudar dalam diri para pensiunan PNS

"Diharapkan, komitmen niat tulus itu dapat terus tumbuh dan berkembang dalam diri setiap unsur masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Terlebih tugas-tugas untuk meningkatkan pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kian hari mulai dirasakan cenderung senantiasa meningkat, dan tidaklah ringan untuk dilaksanakan," ungkapnya.

Beliau menambahkan bahwa peran dan kiprah PWRI adalah memperkokoh kebersamaan di antara seluruh komponen, sebab itu diharapkan agar PWRI, harus dapat menjalin hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan berbagai organisasi dan juga segenap unsur masyarakat.