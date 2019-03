Jadwal Lengkap Leg 2 Babak 16 Besar Liga Champions

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Babak 16 Besar Liga Champions akan kembali bergulir tengah pekan nanti.

Jadwal Liga Champion leg 2 babak 16 besar akan dimulai Rabu, 6 Maret 2019 dini hari WIB.

Dua laga mempertemukan Real Madrid vs Ajax Amsterdam dan Borussia Dortmund vs Tottenham Hotspurs.

Sementara laga Paris Saint-Germain vs Manchester United dan Porto vs AS Roma digelar Kamis, 7 Maret 2019 dini hari WIB.

Berikut jadwal lengkap leg 2 Liga Champions.

Jadwal Lengkap Leg 2 Babak 16 Besar Liga Champions (Tribun Lampung/Dodi Kurniawan)

