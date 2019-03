Perbaikan Talud Hancur Akibat Banjir Pakai Dana Darurat

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG EKA AHMAD SHOLICHIN DAN ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemkot Bandar Lampung akan memperbaiki talud-talud yang rusak pascabanjir beberapa waktu lalu menggunakan dana darurat. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum sedang menghitung kebutuhan dana untuk perbaikan tersebut.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Bandar Lampung Pola Pardede menyatakan, pemkot secepatnya memperbaiki talud-talud yang roboh dan hancur pascabanjir.

"Perbaikan secepatnya. Nanti menggunakan dana darurat atau program kegiatan. Sekarang Dinas PU sedang menghitung. Mudah-mudahan nggak hujan dulu selama dua minggu ini, sehingga perbaikan bisa berjalan," kata Pola di sela-sela mengecek talud hancur di Gang Lambang antara Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, dengan Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Jumat (1/3/2019).

Merujuk catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung, setidaknya ada 15 titik talud yang rusak pascabanjir di sejumlah tempat beberapa waktu lalu. Mulai dari talud di Jalan Raden Gunawan, Kelurahan Kepayang, Sungai Ragom Gawi; Jalan Nunyai, Sungai Way Rajabasa; hingga Jalan Pagar Alam, Gang Lambang, Sungai Way Balau.

Kemudian di Jalan H Komarudin, Perumahan Gelora Persada, Kelurahan Rajabasa Raya, Sungai Way Kandis; Jalan Narada, Kelurahan Jagabaya I, Sungai Way Awi; Jalan H Syarif, Gang Tarya, Sungai Way Balau; dan lainnya.

Dalam pemantauan talud roboh di Gang Lambang, turut hadir Kepala BPBD Bandar Lampung Syamsul Rahman. Rombongan bertemu sejumlah warga yang menyampaikan aspirasi mengenai masalah banjir.

Warga RT 1, Kelurahan Kedaton, meminta penanganan secepatnya terkait talud yang jebol serta persoalan banjir.

"Kami minta penanganan segera. Robohkan sisa bangunan talud yang masih berdiri. Khawatir roboh, nimpa rumah saya," tutur Yana, warga yang rumahnya tepat di balik talud.

Menurut Yana, warga sudah pernah meminta agar jangan ada talud di belakang rumah.