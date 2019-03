Millenial Road Safety Festival di Way Kanan Dipadati Ribuan Orang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan menggelar kegiatan kampanye "Millenial Road Safety Festival" di lapangan Semarang Baradatu, Minggu (3/3/2019).

Kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Dandim 0427 Way Kanan Letkol Czi. Komara, Ketua DPRD, Sekda Pemkab Way Kanan, Forkopimda dan lebih dari 20 ribuan masyarakat memadati lapangan.

Kapolres Way kanan AKBP Andy Siswantoro menyampaikan, dengan terselenggaranya kegiatan ini, para kaum milenial diharapkan dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

AKBP Andy juga menjelaskan apabila kaum milenial sudah menjadi pelopor tertib berlalu lintas, kecelakaan lalu lintas itu bisa diminimalisasi.

"Saya berharap mudah-mudahan Milenial Road Safety Festival ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan mari kita bersama-sama menjaga ketertiban berlalu lintas untuk keselamatan dalam berkendara," ungkapnya.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Polres Way Kanan dengan diselenggarakannya acara Milenial Road Safety Festival ini.

Menurut Adipati, melalui gerakan ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan di Kabupaten Way Kanan yang didominasi generasi usia produktif (Kaum Milenial).

"Mari kita bersama-sama mendukung kegiatan ini agar dapat sukses dan berjalan dengan baik," kata bupati.

Terlihat antusias ribuan masyarakat saat beragam acara ditampilkan dalam acara Milineal Road Safety Festival.